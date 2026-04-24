Dünyanın En İyi Köyleri: BM'ye Göre En İyi 52 Turizm Köyü Listesi
Dünyanın en iyi köyleri açıklandı! Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen en iyi 52 turizm köyü listesinde Türkiye’den seçilen noktalar dikkat çekiyor. Peki BM’ye göre dünyanın en iyi köyleri hangileri ve Türkiye listede hangi köylerle yer aldı? İşte detaylar…
Küresel turizm trendleri her geçen yıl değişirken, doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını koruyan yerleşim yerleri öne çıkmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan dünyanın en iyi turizm köyleri listesi, bu alandaki en prestijli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. 2025 yılı için belirlenen 52 köy arasında Türkiye’den seçilen noktalar ise büyük bir gurur kaynağı oldu. Peki, dünyanın en iyi köyleri hangileri ve Türkiye listede hangi köylerle yer aldı? İşte tüm detaylar…
DÜNYANIN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ LİSTESİ
Birleşmiş Milletler Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan listede sürdürülebilir turizm anlayışı, kültürel mirasın korunması ve yerel yaşamın devamlılığı gibi kriterler dikkate alındı.
- Agaete – İspanya
- Akyaka – Türkiye
- Aldea San Cristobal El Alto – Guatemala
- Anıtlı – Türkiye
- Antônio Prado – Brezilya
- Arquà Petrarca – İtalya
- Asolo – İtalya
- Asuka – Japonya
- Barbaros (İzmir) – Türkiye
- Bellano – İtalya
- Bled – Slovenya
- Carlos Pellegrini – Arjantin
- Chamarel – Mauritius
- Digang – Çin
- Dongluo – Çin
- Ezcaray – İspanya
- Flößerstadt Schiltach – Almanya
- Grand Nehri – Mauritius
- Hosszúhetény – Macaristan
- Huanggang – Çin
- Jikayi – Çin
- Kale Üçağız – Türkiye
- Kandelous – İran
- Kaštelir Labinci – Hırvatistan
- Khinalig – Azerbaycan
- Kolochava – Ukrayna
- Koyasan – Japonya
- Krupa na Vrbasu – Bosna Hersek
- Loriga – Portekiz
- Lô Lô Chải – Vietnam
- Maimará – Arjantin
- Bad Hindelang – Almanya
- Masfout – BAE
- Mértola – Portekiz
- Mórahalom – Macaristan
- Muju – Güney Kore
- Murillo – Kolombiya
- Neot Semadar – İsrail
- Kuzey Azrak – Ürdün
- Pacto – Ekvador
- Pemuteran – Endonezya
- Plateliai – Litvanya
- Pont-Croix – Fransa
- Quynh Son – Vietnam
- Şafiabad – İran
- Shodoshima – Japonya
- Soheili – İran
- Synevyrska Polyana – Ukrayna
- Tonosho – Japonya
- Valendas – İsviçre
- Vila Nogueira de Azeitao – Portekiz
- Yangsuri – Güney Kore
TÜRKİYE’DEN LİSTEYE GİREN KÖYLER
Türkiye, doğal ve kültürel zenginliği sayesinde listede dört köyle yer aldı. Bu köyler, sürdürülebilir turizm anlayışının başarılı örnekleri arasında gösteriliyor.
Muğla – Akyaka
“Sakin Şehir” unvanıyla dikkat çeken Akyaka, çevre dostu mimarisi ve Azmak Nehri ile öne çıkıyor. Doğa ile uyumlu yaşam tarzı sayesinde uluslararası alanda örnek gösteriliyor.
İzmir – Barbaros Köyü
Yerel üretim, el sanatları ve gastronomi kültürü ile dikkat çeken Barbaros Köyü, geleneksel yaşamın modern turizmle buluştuğu önemli noktalardan biri.
Mardin – Anıtlı Köyü
Çok kültürlü yapısı ve tarihi taş mimarisiyle öne çıkan Anıtlı Köyü, Mezopotamya’nın zengin mirasını yansıtan önemli bir destinasyon.
Antalya – Kale Üçağız
Likya uygarlığının izlerini taşıyan Kale Üçağız, batık kentleri ve doğal koylarıyla tarih ve doğayı bir araya getiriyor.
BU LİSTE NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
- Sürdürülebilir turizm uygulamaları
- Kültürel mirasın korunması
- Yerel halkın turizme katılımı
- Doğal çevrenin korunması
- Geleneksel mimari yapının devamlılığı
DÜNYANIN EN İYİ KÖYLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Bu liste, sadece turistik destinasyonları değil; aynı zamanda kültürel değerlerin korunmasını teşvik eden bir rehber niteliği taşıyor. Yerel ekonomiye katkı sağlayan bu köyler, sürdürülebilir turizmin geleceği açısından kritik rol oynuyor.
Dünyanın en iyi köyleri listesi nedir?
Birleşmiş Milletler tarafından her yıl açıklanan ve sürdürülebilir turizm kriterlerine göre belirlenen köyler listesidir.
Türkiye listede kaç köyle yer aldı?
Türkiye, Akyaka, Barbaros, Anıtlı ve Kale Üçağız olmak üzere 4 köyle listede yer aldı.
Bu köyler neden seçildi?
Doğal güzellikleri, kültürel mirasları ve sürdürülebilir turizm uygulamaları nedeniyle seçildiler.
Liste her yıl güncelleniyor mu?
Evet, Birleşmiş Milletler tarafından liste düzenli olarak güncellenmektedir.