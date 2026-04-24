Dünyanın En İyi Köyleri: BM'ye Göre En İyi 52 Turizm Köyü Listesi

Küresel turizm trendleri her geçen yıl değişirken, doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını koruyan yerleşim yerleri öne çıkmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan dünyanın en iyi turizm köyleri listesi, bu alandaki en prestijli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. 2025 yılı için belirlenen 52 köy arasında Türkiye’den seçilen noktalar ise büyük bir gurur kaynağı oldu. Peki, dünyanın en iyi köyleri hangileri ve Türkiye listede hangi köylerle yer aldı? İşte tüm detaylar…

DÜNYANIN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ LİSTESİ

Birleşmiş Milletler Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan listede sürdürülebilir turizm anlayışı, kültürel mirasın korunması ve yerel yaşamın devamlılığı gibi kriterler dikkate alındı.

Agaete – İspanya

Akyaka – Türkiye

Aldea San Cristobal El Alto – Guatemala

Anıtlı – Türkiye

Antônio Prado – Brezilya

Arquà Petrarca – İtalya

Asolo – İtalya

Asuka – Japonya

Barbaros (İzmir) – Türkiye

Bellano – İtalya

Bled – Slovenya

Carlos Pellegrini – Arjantin

Chamarel – Mauritius

Digang – Çin

Dongluo – Çin

Ezcaray – İspanya

Flößerstadt Schiltach – Almanya

Grand Nehri – Mauritius

Hosszúhetény – Macaristan

Huanggang – Çin

Jikayi – Çin

Kale Üçağız – Türkiye

Kandelous – İran

Kaštelir Labinci – Hırvatistan

Khinalig – Azerbaycan

Kolochava – Ukrayna

Koyasan – Japonya

Krupa na Vrbasu – Bosna Hersek

Loriga – Portekiz

Lô Lô Chải – Vietnam

Maimará – Arjantin

Bad Hindelang – Almanya

Masfout – BAE

Mértola – Portekiz

Mórahalom – Macaristan

Muju – Güney Kore

Murillo – Kolombiya

Neot Semadar – İsrail

Kuzey Azrak – Ürdün

Pacto – Ekvador

Pemuteran – Endonezya

Plateliai – Litvanya

Pont-Croix – Fransa

Quynh Son – Vietnam

Şafiabad – İran

Shodoshima – Japonya

Soheili – İran

Synevyrska Polyana – Ukrayna

Tonosho – Japonya

Valendas – İsviçre

Vila Nogueira de Azeitao – Portekiz

Yangsuri – Güney Kore

TÜRKİYE’DEN LİSTEYE GİREN KÖYLER

Türkiye, doğal ve kültürel zenginliği sayesinde listede dört köyle yer aldı. Bu köyler, sürdürülebilir turizm anlayışının başarılı örnekleri arasında gösteriliyor.

Muğla – Akyaka

“Sakin Şehir” unvanıyla dikkat çeken Akyaka, çevre dostu mimarisi ve Azmak Nehri ile öne çıkıyor. Doğa ile uyumlu yaşam tarzı sayesinde uluslararası alanda örnek gösteriliyor.

İzmir – Barbaros Köyü

Yerel üretim, el sanatları ve gastronomi kültürü ile dikkat çeken Barbaros Köyü, geleneksel yaşamın modern turizmle buluştuğu önemli noktalardan biri.

Mardin – Anıtlı Köyü

Çok kültürlü yapısı ve tarihi taş mimarisiyle öne çıkan Anıtlı Köyü, Mezopotamya’nın zengin mirasını yansıtan önemli bir destinasyon.

Antalya – Kale Üçağız

Likya uygarlığının izlerini taşıyan Kale Üçağız, batık kentleri ve doğal koylarıyla tarih ve doğayı bir araya getiriyor.

BU LİSTE NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sürdürülebilir turizm uygulamaları

Kültürel mirasın korunması

Yerel halkın turizme katılımı

Doğal çevrenin korunması

Geleneksel mimari yapının devamlılığı

DÜNYANIN EN İYİ KÖYLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bu liste, sadece turistik destinasyonları değil; aynı zamanda kültürel değerlerin korunmasını teşvik eden bir rehber niteliği taşıyor. Yerel ekonomiye katkı sağlayan bu köyler, sürdürülebilir turizmin geleceği açısından kritik rol oynuyor.

Dünyanın en iyi köyleri listesi nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl açıklanan ve sürdürülebilir turizm kriterlerine göre belirlenen köyler listesidir.

Türkiye listede kaç köyle yer aldı?

Türkiye, Akyaka, Barbaros, Anıtlı ve Kale Üçağız olmak üzere 4 köyle listede yer aldı.

Bu köyler neden seçildi?

Doğal güzellikleri, kültürel mirasları ve sürdürülebilir turizm uygulamaları nedeniyle seçildiler.

Liste her yıl güncelleniyor mu?

Evet, Birleşmiş Milletler tarafından liste düzenli olarak güncellenmektedir.