Dünyanın en kirli havasına sahip kenti belli oldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin dün kutlanan Diwali Festivali'nin (Işık Bayramı) ardından bu sabah yapılan ölçümlere göre, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olduğu bildirildi.

Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi (SAFAR) verilerine göre, hava kalitesi, havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen "PM (partikül madde) 2,5" oranı 300-400 düzeyine ulaştığında "düşük", 400-500 sınırına ulaştığında da "şiddetli" olarak nitelendiriliyor.

Hint basınındaki haberlere göre, dün kutlanan Diwali Festivali kapsamında kentin birçok noktasında maytapların kullanılması sonucu başkentteki PM 2,5 oranı, bazı bölgelerde her metreküp için 900 mikrograma yaklaştı.

DSÖ'NÜN BELİRLEDİĞİ SINIRIN 23 KAT ÜZERİNDE

Bu, Yeni Delhi'de hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) insan sağlığı için üst sınır kabul ettiği değerin 23 kat üstüne çıktığı anlamına geliyor.

Ülkenin başkenti, bu sabah yapılan ölçümlere göre dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti oldu.

Duman, toz, düşük rüzgar hızı, araç emisyonları ve anız yakma nedeniyle Yeni Delhi'de her kış yoğun bir sis örtüsü oluşuyor.