Dünyanın en küçük 10 ülkesi

Dünyanın en küçük ülkeleri, yüzölçümleri bakımından oldukça sınırlı olsalar da turizm, kültür, ekonomi ve din gibi alanlarda küresel ölçekte büyük etki yaratmaktadır. Dünyanın en küçük 10 ülkesi listesi özellikle meraklı gezginlerin ve araştırmacıların sıkça aradığı konular arasında yer alır. İşte yüzölçümü en küçük ülkeler hakkında detaylı bilgiler:

VATİKAN – DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ

Vatikan nerede? sorusu sıkça gündeme gelir. Yalnızca 0,44 km² yüzölçümüne sahip olan Vatikan, İtalya’nın başkenti Roma içinde yer alır. Katolik dünyasının merkezi kabul edilen Vatikan, dünyanın en küçük ülkesi unvanına sahiptir. Papa’nın yaşadığı bu ülke, dini ve tarihi önemi sayesinde milyonlarca turistin ziyaret noktasıdır.

MONAKO – AVRUPA’NIN KÜÇÜK ÜLKESİ

Avrupa’daki en küçük ülkeler arasında yer alan Monako, 2,02 km² yüzölçümüne sahiptir. Fransa’nın güneyinde bulunan bu ülke, Monte Carlo kumarhaneleri, lüks yat limanları ve Formula 1 yarışıyla dünyaca ünlüdür. Yüzölçümü küçük olmasına rağmen, dünyanın en zengin ve en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.

NAURU – EN KÜÇÜK ADA ÜLKELERİNDEN BİRİ

Dünyanın en küçük ada ülkeleri denildiğinde akla ilk gelenlerden biri Nauru’dur. Pasifik Okyanusu’nda yer alan Nauru’nun yüzölçümü sadece 21 km²’dir. Fosfat yataklarıyla tanınan bu ülke, aynı zamanda yüzölçümüne göre dünyanın en küçük cumhuriyetlerinden biridir.

TUVALU – İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE TEHDİT ALTINDA

26 km² yüzölçümüne sahip olan Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesinden en çok etkilenen ülkelerden biridir. En küçük 10 ülke listesinde yer alan Tuvalu, Pasifik Okyanusu’nda küçük bir ada devleti olarak varlığını sürdürmektedir.

SAN MARİNO – DÜNYANIN EN ESKİ CUMHURİYETLERİNDEN

Avrupa’nın en küçük ülkeleri arasında öne çıkan San Marino, 61 km² yüzölçümüne sahiptir. İtalya’nın ortasında bulunan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri olarak bilinir. Küçük yüzölçümüne rağmen tarihi ve siyasi önemi büyüktür.

LİHTENŞTAYN – ALPLERİN KÜÇÜK ÜLKESİ

160 km² yüzölçümüne sahip olan Lihtenştayn, İsviçre ve Avusturya arasında yer alır. Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn, güçlü bankacılık sistemi ve dağlık coğrafyasıyla dikkat çeker.

MARSHALL ADALARI – OKYANUSTAKİ KÜÇÜK ÜLKE

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Marshall Adaları, 181 km² yüzölçümüne sahiptir. 29 atol ve yüzlerce küçük adadan oluşan ülke, en küçük ülkeler listesi içerisinde yer alır. Turizm ve deniz ürünleri ekonomide önemli bir rol oynar.

SAİNT KİTTS VE NEVİS – KARAYİPLER’İN KÜÇÜK DEVLETİ

Karayipler’de yer alan Saint Kitts ve Nevis, 261 km² yüzölçümüyle dünyanın küçük ülkeleri arasında yer alır. Tropikal doğası ve plajları sayesinde bölgenin popüler turistik destinasyonlarından biridir.

MALDİVLER – KÜÇÜK AMA TURİZM DEVİ

Hint Okyanusu’nda bulunan Maldivler, 298 km² yüzölçümüyle dünyanın en küçük ada ülkeleri arasında yer alır. Beyaz kumsalları, lüks tatil köyleri ve turizm gelirleriyle tanınan Maldivler, küçük yüzölçümüne rağmen küresel bir marka haline gelmiştir.

MALTA – AKDENİZ’İN KÜÇÜK ÜLKESİ

316 km² yüzölçümüne sahip Malta, Akdeniz’de yer alır ve en küçük 10 ülke listesine girer. Stratejik konumu, tarihi yapıları ve kültürel çeşitliliği ile bilinen Malta, Avrupa Birliği’nin yüzölçümü en küçük ülkelerinden biridir.

Dünyanın en küçük 10 ülkesi, yüzölçümleri bakımından sınırlı olsalar da uluslararası alanda önemli roller üstlenir. Kimileri dini merkez olurken, kimileri turizm cenneti ya da ekonomik güç haline gelmiştir. Küçük ülkeler, dünya coğrafyasında her zaman büyük bir merak konusu olmaya devam edecektir.