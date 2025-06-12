Dünyanın en pahalı 3'üncü transferi olacak: Liverpool'dan Wirtz'e 150 milyon euro

Liverpool, Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Florian Wirtz'i 150 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 2 yıldır Avrupa'nın en büyük kulüplerinin ilgisini çeken Wirtz, rekor bedelle Liverpool'a transfer olmak üzere.

Fabrizio Romano, anlaşmanın sağlandığını ve Wirtz'in kısa süre içinde Liverpool'a resmi izmayı atacağını yazdı.

Wirtz'in Liverpool'a transferi, futbol tarihinin en pahalı 3'üncü transferi olacak. Wirtz, aynı zamanda Liverpool'un ve İngiltere'nin en pahalı transferi unvanını da elde edecek.

22 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, Leverkusen ile ilk maçına 17 yaşında çıkmıştı. Takımının bir önceki sezon namağlup şampiyon olmasında büyük katkısı olan Wirtz, son 2 sezonda lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam 72 maçta 27 gol 24 asist kaydetti.

Wirtz, 100 milyon Sterlin ya da daha fazla bir ücretle transfer edilen 10'uncu oyuncu olacak.