Dünyanın en sıcak 50 şehri tek bir ülkede toplandı

Dünya genelinde hava kalitesi ve iklim verilerini takip eden AQI platformunun raporuna göre, nisan ayı sonunda gezegenin en sıcak 50 yerleşim yerinin tamamı Hindistan sınırları içinde kaydedildi.

Normal şartlarda yılın en sıcak dönemi olmayan nisan ayında, Hindistan genelinde ortalama en yüksek sıcaklıkların 44,7 santigrat dereceye ulaştığı belirtildi.

İLK SIRADA UTTAR PRADEŞ VAR

Listenin ilk sırasındaki Uttar Pradeş eyaletindeki Banda şehrinde ise termometreler 46,2 santigrat dereceyi göstererek o gün dünya üzerinde ölçülen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

Uzmanlar, Hindistan'ın iç kesimlerinde yoğunlaşan aşırı sıcakların nisan ayı için yüzlerce rekoru altüst ettiğini söyledi.

Küresel iklim krizinin bir sonucu olarak yaz mevsiminin her yıl daha erken başladığı ve daha şiddetli geçtiği Hindistan'da, sıcaklıkların 2050 yılına kadar sağlıklı insanlar için bile ‘hayatta kalma sınırını’ aşabileceği uyarısı yapıldı.