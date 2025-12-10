Dünyanın en siyah kumaşı üretildi

Bilim insanları, şimdiye kadar üretilmiş en siyah tekstil yüzeyi olarak tanımlanan yeni bir kumaş geliştirdi. Cornell Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından hazırlanan ve Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, merinos yününü polydopamine ile kaplayarak ve plazma işleminden geçirerek ışığın neredeyse tamamını emen bir tasarım elde etti. Kumaş, üzerine düşen ışığın yüzde 99,87’sini yutarak bugüne dek bilinen tüm tekstil yüzeylerinden daha “siyah” bir görüntü ortaya çıkarıyor.

DOĞADAN İLHAM ALIYOR

Cornell Üniversitesi ekibinin geliştirdiği yöntemin doğadaki bir gözleme dayandığı belirtildi. Buna göre araştırmacılar, Riflebird (tüfek kuşu) olarak bilinen kuş türünün tüylerinin olağanüstü derecede az ışık yansıttığını fark edince, bu yapıyı tekstile taşımaya karar verdi.

Muhteşem Tüfek Kuşu

Yıllardır bazı araştırmacıların, Avustralya ve Yeni Gine'de bulunan cennet kuşu ailesinin bir üyesi olan muhteşem tüfek kuşu da dahil olmak üzere, son derece koyu deriye, pullara ve tüylere sahip hayvanlar ve böceklerle ilgilenmekte olduğu biliniyor. Bu kuşlar ve diğer canlılar, görünür ışığın %0,5'inden daha azını yansıtan "ultra siyah" tonlara sahiptir.

Batı Parotyası

Kuşun tüylerindeki mikro-ölçekli girintili çıkıntılı yüzey, ışığı tuzağa düşürerek neredeyse tamamen emiyor. Bilim insanları benzer bir yüzeyi sentetik yollarla oluşturmak için merinos yününü polydopamine ile boyadı, ardından plazma işlemiyle lif yüzeyinde milyonlarca küçük nanofibril ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bu yapının “ışık kaçışı”nı neredeyse tamamen engellediğini, bu nedenle kumaşın olağanüstü bir optik emilim kapasitesi kazandığını belirtiyor. Ekip, materyalin yalnızca moda endüstrisi için değil, optik cihazlar, sensörler, uzay teknolojileri ve askeri kamuflaj gibi pek çok alanda kullanılabileceğini vurguluyor.

TEKSTİLDE KULLANILABİLİR

Kumaşın “şimdiye kadarki en siyah karbon nanotüp malzemeleri geçtiği” iddia edilmiyor; ancak giyilebilir bir tekstil olarak bu kadar yüksek emilim oranına ulaşması bilim dünyasında büyük ilgi görüyor.

Cornell araştırmacıları kumaşı önce modada görünür kılmayı tercih etti ve muhteşem tüfek kuşuna gönderme yapan ultra siyah elbiseyi, kuşun parlak göğüs renginin işlendiği detayla birlikte sergiledi. Ayrıca araştırmacıların ürün için geçici patent başvurusu yaptıkları da biliniyor.

Çalışma, hem doğal materyal kullanması hem de sürdürülebilir üretim süreçleriyle, tekstil sektöründe ileri teknolojiyle biyomimikrinin nasıl buluşabileceğine dair önemli bir örnek sunuyor.