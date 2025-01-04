Dünyanın en yaşlı atı 36 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı olarak bilinen Echoquette, ani karaciğer yetmezliği nedeniyle ABD’de hayatını kaybetti.

Echoquette’in sahibi Andrew Haus, "Onu ilk kez 1993’te İsviçre’deki ahırında gördük. Başını yana eğerek merakla bize bakması, bizi hemen kendine hayran bıraktı ve onu hayatımızın ilk atı olarak seçtik" dedi.

Haus ailesi, Echoquette’in yeni bir ilaç kullanımı sırasında yaşadığı ani karaciğer yetmezliği nedeniyle öldüğünü belirtti.

Aile açıklamasında, "Eğer gerekli testler yapılmış olsaydı, muhtemelen bu sorunu zamanında tespit edebilir ve önlem alabilirdik" ifadelerini kullandı.