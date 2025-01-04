Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan Tomiko Itooka hayatını kaybetti.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, 'dünyanın yaşayan en yaşlı insanı' olduğu açıklanan Japonyalı Tomiko Itooka hakkında bir gelişme yaşandı.

Itooka'nın 29 Aralık'ta hayatını kaybettiği duyuruldu. Japonyalı Tomiko Itooka, 116 yaşındaydı.

İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.

"Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas, 20 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.