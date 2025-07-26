Dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık rekorları kaydediliyor

LONDRA (AA) - NURAN ERKUL - Akdeniz, Türkiye, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Okyanusya ve Asya dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde bölgesel sıcaklık rekorları kaydedilirken, sıcaklıkların gelecek günlerde yüksek seyredeceği öngörülüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye dahil Akdeniz ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde haziranın ilk yarısında şiddetlenen aşırı sıcaklar yeniden kendini hissettiriyor.

Türkiye'de hava sıcaklığı dün mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyrederken, yurt genelinde en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.

Mardin Kızıltepe'de termometreler 49,6 dereceyi, Cizre'de 49,4 dereceyi ve Nusaybin'de 49,3 dereceyi gösterdi. Türkiye'de dün 6 ölçüm istasyonunda sıcaklıklar 49 derecenin üzerine çıktı.

Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda Skala bölgesinde sıcaklıklar 46 dereceye ulaştı. Rodos Adası'ndaki Lindos kasabasında ise 43,6 dereceyle kayıtlardaki en yüksek sıcaklık ölçüldü.

Arnavutluk'un güneybatısında yer alan Avlonya'da 42,4 dereceyle rekor kıran sıcaklıklar, Saraybosna'da 39 dereceye ulaştı.

İskandinav ülkelerinden Finlandiya'nın Meteoroloji Enstitüsü ülkenin bazı bölgelerinde 14 gündür üst üste 30 derece sıcaklık ölçüldüğünü ve bu durumun kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den beri ilk kez görüldüğünü bildirdi.

İsveç'te de benzer şekilde çeşitli bölgelerde gündüz sıcaklıkları 30 dereceyi, gece sıcaklıkları ise 23 dereceyi gördü.

Güneydoğu Asya'da Tayland'ın güneyindeki Chawang bölgesinde en yüksek sıcaklık 36,5 dereceye çıkarken, Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasına bağlı Surigao kentinde termometreler 36,2 dereceyi gördü.

Endonezya'nın Palu şehrinde 37 dereceye çıkan sıcaklıklar, Malezya'da da etkisini hissettirdi.

Japonya'nın kuzeyindeki Otaru bölgesinde en yüksek sıcaklıklar 34 dereceye ulaşırken, ülkenin farklı bölgelerinde de 30 derecenin üzerinde seyretti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), yüksek basıncın etkisiyle tehlikeli sıcaklık koşullarının süreceği uyarısında bulundu.

Irak'ın Bağdat şehrinde sıcaklıkların bugün 49 dereceyi bulabileceği öngörülüyor.

Mısır, Umman ve Orta Doğu'nun birçok bölgesi, Türkiye, Yunanistan ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde de sıcaklıkların hafta sonu boyunca oldukça yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.

- Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde sıcak hava dalgası koşulları etkili

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi İklim Bilimcisi Rebecca Emerton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Denizi de dahil olmak üzere Akdeniz'in büyük bir bölümünde yüksek deniz yüzeyi sıcaklığının gözlemlendiğini belirtti.

Ege Denizi'nde deniz yüzeyi sıcaklığının verilerin en güncel olduğu 22 Temmuz'da 1992-2020 ortalamasına göre 3 derece daha sıcak olduğuna dikkati çeken Emerton, "20-26 Temmuz haftasında Doğu Akdeniz'de deniz yüzeyindeki sıcak hava dalgasının kapsamı ve yoğunluğu artış gösterdi." dedi.

Emerton, 20-26 Temmuz'da Doğu Akdeniz havzasının bazı bölgelerinde deniz sıcak hava dalgası koşullarının görüldüğünü dile getirerek, "Doğu Akdeniz'de bu koşullar bazı bölgelerde orta, diğer bölgelerde güçlü sıcak hava dalgası koşulları olarak sınıflandırılıyor. Bu bölgeler arasında Ege Denizi'nin kuzeybatı kısmı da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Copernicus verilerine göre, 22 Temmuz itibarıyla dünya çapında yüzey sıcaklık ortalaması 16,64 dereceyle 1992-2020 dönem ortalamasının 0,38 derece üzerinde ölçüldü.