Dünyanın gözü filoda

Dış Haberler

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını kırmak ve bölgeye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu hedefine giderek yaklaşırken tüm gözler Doğu Akdeniz’de. Dünyanın dört bir yanından “yüksek riskli bölgeye” giren filoyu olası İsrail müdahalesine karşı koruma ve destek açıklamaları gelirken, filodaki aktivistler baskılara karşı vazgeçmeyecekleri mesajını verdi. İsrail’in ablukasını kırmak için Akdeniz’in doğusunda ilerleyen uluslararası yardım filosu Sumud, daha önceki filoların İsrail tarafından durdurulduğu ya da saldırıya uğradığı 120 deniz mili sınırını geçerek “yüksek riskli bölgeye” girdiğini duyurdu.

Sumud’un sözcülüğünden yapılan açıklamada, filonun üzerindeki İHA faaliyetinin arttığı, internet ve radyo yayınlarının normalden daha fazla engellendiği aktarıldı. Filodaki aktivistlerin can yeleklerini giyerek teyakkuzda olduğu belirtilirken “Hepimiz müdahale anına hazırız” denildi.

İSRAİL’DEN TACİZ GİRİŞİMİ

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, önceki gece İsrail’e ait savaş gemileri ve Zodiac tipi botlarla tehlikeli manevralar eşliğinde taciz edildiği duyuruldu. Filo sözcüleri, “Alma” ve “Sirius” isimli öncü gemilerin İsrail savaş gemisi tarafından birkaç dakika boyunca “saldırgan şekilde kuşatıldığını” söyledi. Açıklamada bu sırada yaklaşık yarım saat boyunca cep telefonu, radyo ve uydu bağlantılarının kesildiği aktarıldı.

İsrail kamu yayıncısı KAN, ordunun filoyu durdurmak için donanma komandoları ve savaş gemileri hazırladığını, filodaki gemilerin bir kısmını batırmayı planladığını bildirdi. Habere göre İsrail, yüzlerce aktivisti donanma gemilerinde gözaltına almayı, sorguladıktan sonra Aşdod Limanı üzerinden sınır dışı etmeyi hedefliyor.

İTALYA GEMİSİNİ GERİ ÇEKTİ

İtalya Savunma Bakanlığı ise filoya eşlik eden Alpino fırkateynini geri çağırdı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “filonun ablukayı kırma girişiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze Planı’nın doğurduğu umutları tehlikeye attığını” savunarak filoya “barış görüşmeleri sürerken bekleme” çağrısı yaptı.

SANCHEZ’DEN ÇAĞRI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sumud Filosu’nun “insani bir misyon” olduğunu belirterek İsrail hükümetinin “bu filo için tehdit oluşturmaması” çağrısında bulundu. Kurtarma ve insani yardım için bölgeye İspanyol fırkateyni gönderdiklerini, filodaki İspanyolların “diplomatik gerekli tüm korumanın altında olacaklarını” ifade eden Sanchez, “İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilen insani yardımların girişine ve dağıtımına izin verseydi böyle bir misyon da olmayacaktı” şeklinde konuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Küresel Sumud Filosu’na yönelik bir saldırının “uluslararası hukukun bariz ihlali ve insanlığa karşı suç” olacağını belirtti. Petro, X’teki paylaşımında filonun “yüksek riskli bölgeye girdiğine” dikkat çekerek “Bu insani görevde Kolombiyalı vatanseverler Manuela Bedoya ve Luna Barreto dahil güvertedeki 500’ü aşkın sivil ve gönüllünün hayatına ve onuruna tam saygı talep ediyoruz” dedi.

∗∗∗

ÖĞRENCİLER FİLİSTİN İÇİN AYAĞA KALKTI

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen genel grev kapsamında “Students for Gaza” isimli grup, parlamento binası önünde Filistin’e ve Gazze’deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek mesajı içeren bir pankart açtı. Pankartta “Tüm gözler filoda. Dayanışma kazanacak” yazısı yer aldı. Eylemi gerçekleştiren öğrencilerden Despina Çanga, AA’ya yaptığı açıklamada “Gemilere bir saldırı olması halinde, gemilerdeki insanları korumak için her yola başvuracağız” dedi.

Avrupa’da farklı ülkelerden gençlik ve öğrenci örgütleri, Sumud Filosu’nun saldırıya uğraması halinde dersleri durdurup kitlesel eylemlere katılma çağrısında bulundu. Fransa ve Belçika dahil birçok ülkeden öğrenci ve gençlik örgütlerinin yaptıkları ortak açıklamada “Avrupa genelinde öğrenciler, İsrail filoyu alıkoyması durumunda dersleri bırakacak” denilirken, dünya genelindeki öğrenci örgütlerine de bu eyleme katılmaları çağrısı yapıldı. Küresel çapta Filistin ile dayanışma dalgasına katılıp her yerde seferber olunması istenen açıklamada, İsrail’in her alanda boykot edilmesi talep edildi.

∗∗∗

SUMUD ENGELLENİRSE ÜLKE TEKRAR DURACAK

İtalya’nın Livorno Limanı’nda işçiler, İsrail gemisi Zim Virginia’ya yükleme ve boşaltma izni vermedi. Bir süredir ülkenin farklı limanlarında Filistin’e destek için İsrail gemilerine yönelik eylemler sürerken, Livorno’da da işçiler “Gazze’deki katliama ortak olmayacağız” diyerek iş bıraktı. Limandaki protestolar ve işçilerin kararlı tutumu sayesinde gemi, hiçbir işlem yapmadan limandan ayrılmak zorunda kaldı. Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ise Sumud Filosunun İsrail tarafından engellenmesi halinde ülke genelinde grev çağrısı yapma kararı aldı. Liman işçileri de aynı şekilde, filoya müdahale edilirse limanları bloke edeceklerini ilan etti. Son 10 gündür Livorno’nun yanı sıra Cenova, Ravenna, Taranto ve Venedik’in Marghera limanlarında da liman işçileri, İsrail’e patlayıcı ve yakıt taşıyan gemilerin yanaşmasını engelliyor.

∗∗∗

‘SOYKIRIM SÜRERKEN NASIL AF DİLEYEBİLİRİZ?’

Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden David Adler, X hesabından yayımladığı mesajında, bu paylaşımının “son mektubu” olabileceğini belirtti. Adler, “Korktuğumuz şey, bu tür kaçırılmaların rutin hale geldiği, insani yardım görevlilerinin suçlu muamelesi gördüğü, aç çocuklara yiyecek götürmenin terörizm olarak adlandırıldığı bir dünya” ifadelerini kullandı. Filonun amacına ulaşmama ihtimaline karşı bile şimdiden büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan Adler, dünyanın dikkatini Gazze’ye çekerek milyonlarca insanı ve “gönülsüz” hükümetleri harekete geçirdiğini söyledi.

Adler, bir başka paylaşımında ise filoda bulunan sayılı Yahudilerden biri olduğunu belirterek, filonun hedefine ulaşacağı günün Yahudilerin en kutsal günü olan “Yom Kippur’a” (kefaret günü) denk gelmesinin “tesadüf olmadığını” söyledi. “Gazze'ye bombalar ve kurşunlar yağarken, her geçen saat artan günahlarımız için nasıl af dileyebiliriz?” diyen Adler, tüm Yahudileri “soykırıma karşı cesurca eyleme geçmeye” çağırdı.