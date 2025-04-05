Dünyaya bahar direnişle geldi

Dış Haberler

Tüm dünyada emekçiler, neredeyse her sektörde hakları için direnişte. Temizlik işçilerinden havalimanı çalışanlarına kadar birçok işkolunda çalışanlar, düşük ücretler, kötü çalışma koşulları ve hak gasplarına karşı üretimden gelen gücünü kullanıyor.

Mart ve nisan aylarında Birleşik Krallık’tan Hindistan’a, ABD’den Arjantin’e kadar birçok ülkede gerçekleşen grevler, yalnızca işyerlerini değil; siyaseti, toplumsal yaşamı ve kamu hizmetlerini de doğrudan etkiliyor. Baharı direnişle karşılayan işçiler, grevlerle hayatı durdurup güçlerini iktidarlara yeniden hatırlatıyor.

BİRLEŞİK KRALLIK

Birmingham’da çöp toplama işçileri, belediyenin bazı personellerin derecelerini ve ücretlerini düşürme planları üzerine Ocak’ta aralıklı greve başladı. 11 Mart’ta 400 işçi süresiz greve başladı. Sokaklarda 17.000 ton toplanmamış çöp birikmesi sonucunda bu eylem siyasetin gündemine oturdu. Unite sendikası, işçilerin yılda 8.000 sterline kadar gelir kaybına uğrayacağını belirtiyor. Belediye, grev sırasında özel personel kullanarak çöp toplamayı denedi ancak sendika, bunun işçilerin haklarına saldırı olduğunu savunuyor.

AVUSTRALYA

Yeni Güney Galler eyaletinde kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, %30 zam talebiyle 1998’den bu yana ilk defa greve hazırlanıyor. 8 Nisan Salı gününden itibaren üç günlük greve gitmeyi planlayan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı’ndan önceki hükümet döneminde doktor maaşlarının baskılandığı kabul etmekle birlikte, mevcut mali sınırlamalar nedeniyle taleplerinin karşılanamayacağı yanıtını aldı. Doktorlar sendikası ASMOF, aşırı iş yükü ve güvensiz çalışma saatleri gibi sorunlara dikkat çekerek, bu eylemin hasta güvenliğini tehlikeye atmayacağını belirtti.

ABD

California Üniversitesi bünyesindeki tüm kampüsler ve tıp merkezlerinde yaklaşık 20.000 sağlık çalışanı ve teknik çalışan, 2 Nisan’da bir günlük greve gitti. Grev, UPTE ve AFSCME sendikalarının önderliğinde, düşük ücretler, artan sağlık giderleri ve personel eksikliği nedeniyle düzenlendi. Sendikalar, UC yönetimini kötü niyetli müzakerelerle suçladı. Üniversite hastaneleri açık kalırken bazı randevu ve işlemler ertelendi.

ARJANTİN

Ülkenin en büyük işçi konfederasyonu CGT, 10 Nisan’da 24 saatlik genel grev düzenleyeceğini açıkladı. Grev, Cumhurbaşkanı Javier Milei’nin kemer sıkma politikalarına ve işten çıkarmalara karşı düzenleniyor. CGT, hükümetin işçi haklarını zayıflattığını ve sosyal diyaloğu yok saydığını belirtti. Greve ulaşım sendikalarının da katılmasıyla ülke genelinde uçuşlar, trenler ve otobüs seferlerinde ciddi aksamalar bekleniyor.

HİNDİSTAN

Kerala eyaletinde 26 binden fazla ASHA sağlık çalışanı, düşük maaş ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle 10 Şubat’tan bu yana süresiz grevde. Grevin 50’nci gününde bazı kadınlar saçlarını keserek açlık grevine başladı. Çalışanlar, aylık maaşlarının üç katına çıkarılmasını ve emeklilik güvencesi talep ediyor. Grev, eyalet genelindeki temel sağlık hizmetlerinde ciddi aksamaya yol açtı.

İTALYA VE YUNANİSTAN

İtalya ve Yunanistan’da Nisan ayının sonuna denk gelen Paskalya tatili döneminde planlanan havacılık grevleri, Avrupa’daki seyahatleri etkileyecek. İtalya’da, easyJet kabin memurları 9 Nisan’da yerel saatle 10.30 ile 14.30 arasında dört saatlik bir greve gitmeyi planlıyor; bu durum özellikle Milano ve Napoli havaalanlarındaki uçuşları etkileyebilir. Yunanistan’da ise hava trafik kontrolörleri, aynı gün 24 saatlik bir greve katılacak.