Dünyaya cömert, çocuklara cimri

Ebru ÇELİK

Birleşmiş Milletler bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülkeden biri olduğu için "dünyanın en cömert ülkesi" seçilen Türkiye’de devlet çocuklara ise cimri. Okullarda sadece bir tost 50 TL’ye satılırken iktidarın yoksul ailelere sağladığı ‘şartlı eğitim yardımı’ tepki çekiyor. İlköğretimde okuyan erkek öğrenciler için 90 TL, kız öğrenciler için 100 TL verilen bu yardım çocukların ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Velilerin ve eğitimcilerin ‘ücretsiz okul yemeği’ talebine karşı kulaklar sağır olurken günlük 3 TL’ye denk gelen yardımla 1 ay boyunca iki tost bile alınamıyor.

Şartlı eğitim yardımından 2023-2024’te 1 milyon 538 bin 96 öğrenci yararlandı. Bu kapsamda aktarılan kaynak ise 554 milyon 642 bin 500 TL oldu. Yardımın tutarı ise bu yılın başında erkekler 75 liradan 90 TL’ye, kızlar için 85 liradan 100 liraya çıkarıldı. Artış ortalama yüzde 20 oldu. Diğer yandan okul kantinlerinde en çok tüketilen ürünler ise geçen yıla göre yüzde 40-yüzde 50 oranında arttı. Örneğin geçen eğitim-öğretim yılının sonunda öğrenciler 3 tost alabiliyorken bu yılında ise kız öğrenciler 2 tost alabiliyor. Erkek öğrenciler ise 2 tost dahi alamıyor.

YARDIM ALAN SAYISI AZALDI

Öte yandan yardımdan yararlanan sayısında da ciddi düşüş yaşandı. 2022-2023 yılında 2 milyon 438 bin 865 çocuk yardımdan yararlanırken 2023-2024’te bu sayısı 1 milyon 538 bin 96’ya geriledi.

3. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu annesi olan ve eğitim yardımı alan Melek Demir, günlük 3 TL’ye hiçbir şey alamadıklarını söyledi. Demir şöyle konuştu: “Benim çocuğuma her gün kantinden bir şeyler yemesi için vereceğim bir param yok. Beslenme çantasına koymak için bir peynir alsam, kalıbı en az 200 TL. Devletin verdiği 100 TL, benim çocuğumun günlük yiyeceği yemeği değil, kantindeki bir sakızın parasını bile karşılamıyor. Zaten devlet, ne kırtasiye ne de kıyafet yardımı yapıyor. Devlet okulunun temizlik görevlisinin maaşı bile velilerden toplanıyor. Dalga geçer gibi aylık 100 TL vereceklerini söylüyorlar. Aile Bakanı’na 100 TL verelim, aylık da değil bir günlük 100 TL ile beslenmeye çalışsın bakalım, bir öğün beslenebilecek mi? 100 TL verip kendilerini rezil edip, güldürmesinler.”

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BİR TOST AZALDI

Okul kantinlerinde en çok satılan ürünlerden bazılarının geçen yılki ve bu yılki fiyatları şöyle (TL):

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ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR?

Şartlı Eğitim Yardımı, ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı onaylanmış hanelere yapılıyor. -Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğrenimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere veriliyor.