Dünyayı bırak Türkiye’ye bak

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı İslami Finans Zirvesi'nde servet eşitsizliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "En zengin yüzde 1'lik kesim küresel servetin neredeyse yarısına sahip. Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor” dedi.

Ancak sendikanın açıkladığı rapor Erdoğan dünyadaki duruma dikkat çekerken Türkiye’yi görmediğini net bir şekilde ortaya koydu.

Ekonomik krizin etkisiyle Türkiye’de gelir eşitsizliği giderek derinleştiğine dikkat çekilen raporda şöyle denildi:

“Zaten dar gelirli kesimlerin daha da zor duruma düşmesine, refahın ve fırsatların daha az kişiye ulaşmasına neden oluyor. Özellikle orta gelir grubundaki bireylerin sayısı azalırken zenginlerin daha da zenginleştiği görülüyor. Gelir eşitsizliği sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal adalet meselesidir. Eurostat verilerine göre, Türkiye'deki gelir eşitsizliği oranı AB üye ülkeleri ortalamasına göre oldukça yüksektir. Bu verilere göre, Türkiye'deki gelir eşitsizliği oranı yüzde 0,433 iken, AB üye ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 0,366'dır. Karşılaştırma yapıldığında, Türkiye'nin gelir eşitsizliğindeki artan oranı dikkat çekmektedir. Bu durum, sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal açıdan da ciddi sonuçlar doğurmaktadır.”

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye, "kişi başına düşen milli gelirin" en düşük olduğu ülkelerin başında gelmektedir!

Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği derinleşti!

Türkiye, en düşük asgari ücrete sahip 3. Avrupa ülkesi!

Emeğin kaybettiğini, sermaye alıyor!

Türkiye’de her 10 kişiden 2’si yoksul! Son bir yılda 190 bine yakın kişi yoksullaştı! • yoksulluk en fazla çocukları etkiliyor!

Türkiye’de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski ab ülkeleri ortalamasının iki katı!

Türkiye’de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski en çok kadın ve çocukları etkiliyor! • her 10 kadından 4’ü yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında!

Türkiye’de her iki kişiden biri borçlu!

Borçluluk düzeyi arttıkça tüketici kredilerine başvuru ve kredi kartı kullanımı artıyor!

Tüketici kredilerinin tutarı bir yılda yüzde 22 artarken; kredi kartı kullanımı yüzde 59 arttı