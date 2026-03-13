Duplantis, kendisine ait dünya sırıkla atlama rekorunu 15. kez kırdı
İsveçli atlet, erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu 6.31 metrelik derecesiyle 15. kez kırma başarısı gösterdi.
Kaynak: AA
Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, ülkesindeki organizasyonda 6,31 metrelik derecesiyle 15. dünya rekorunu kırdı.
İsveç'teki IFU Arena'da düzenlenen Mondo Classic Şampiyonası'nda yarışan Duplantis, 6.31'lik derecesiyle dünya rekorunu 1 santimetre geliştirdi.
İsveçli atlet, son olarak Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırmış ve 3. dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.