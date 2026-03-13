Giriş / Abone Ol
Duplantis, kendisine ait dünya sırıkla atlama rekorunu 15. kez kırdı

İsveçli atlet, erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu 6.31 metrelik derecesiyle 15. kez kırma başarısı gösterdi.

Spor
  • 13.03.2026 00:18
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, ülkesindeki organizasyonda 6,31 metrelik derecesiyle 15. dünya rekorunu kırdı.

İsveç'teki IFU Arena'da düzenlenen Mondo Classic Şampiyonası'nda yarışan Duplantis, 6.31'lik derecesiyle dünya rekorunu 1 santimetre geliştirdi.

İsveçli atlet, son olarak Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırmış ve 3. dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

