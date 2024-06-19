"Dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis ağır yaralandı
Diyarbakır'da ihtara uymayan ve alkollü olduğu belirtilen sürücünün çarptığı polis memuru ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken yaralı polisin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı aracın çarptığı polis memuru ağır yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda dün gece A.Ş'nin kullandığı otomobil, polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında "dur" ikazına uymayarak, kaçma esnasında trafik polisi F.O'ya çarptı.
Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Yakalanan sürücüsü A.Ş'nin alkollü olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.