Dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Zonguldak’ta ekiplerin denetimi sırasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü takip sonucu yakalandı. Araçtan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince Kilimli Yolu Caddesi üzerinde şok yol kontrol ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetim esnasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir araç sürücüsü, ekipler tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada; 31 adet uyarıcı hap ve 95.3 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araç sürücüsüne trafik ihlalleri yönünden 19 bin 998 TL idari para cezası uygulandı. Araç, trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.