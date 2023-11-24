Dur ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayıp, aracı bırakarak kaçan şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa’dan İnegöl’e geldiği öğrenilen 34 FG 6977 plakalı kiralık araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi aldı. İnegöl girişinde bekleyen polis ekiplerini gören şüpheliler, araçla kaçmaya başladılar.

AVM içine giren şahıslar aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Kaçan şahıslardan İzzet K. (40) ve Binali E. (46) polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Bir şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yakalanan 2 şahıs gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araç aranmak üzere emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi.