Dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçarken mahalle bekçisini yaraladı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından aracıyla kaçarken mahalle bekçisinin yaralanmasına sebep olan sürücü, kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulaması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan U.K., aracıyla kaçmaya çalıştı. Kaçış esnasında bir bekçiye çarparak yaralanmasına sebep olan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan U.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.