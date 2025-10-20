Dur ihtarına uymayanlara çok büyük ceza geliyor! Yeni ceza ne kadar olacak?

“Dur” ikazını hiçe sayan sürücülere ağır yaptırımlar kapıda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgiler ışığında Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile dur ihtarına uymayanlara vçok büyük cezalar geliyor. Peki yeni cezalar ne olacak? Detaylar şöyle: MEVCUT DUR İHTARINA UYMAMA CEZASI Mevcut kanunda dur ihtarına uymayanlar için 2.167 TL ceza uygulanıyor.

DUR İHTARINA UYMAMAK NE DEMEK? Dur ihtarı; polis/jandarma/traﬁk görevlisinin ışıklı, sesli veya sözlü işaretiyle aracı derhal ve güvenli biçimde durdurma yükümlülüğüdür. Bu emre uymamak; kovalamaca, can ve mal güvenliği riski ve kamu düzeninin ihlali anlamına gelir.

MEVCUT CEZA VS. YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu ile teklif edilen detayları açıkladı. Başlık Mevcut Uygulama Yeni Trafik Kanunu

(Teklif) Değişim İdari para cezası 2.167 TL 200.000 TL ≈ +92 kat Sürücü belgesi — 60 gün geri alma Yeni yaptırım Araç — 60 gün trafikten men Yeni yaptırım Önemli not: Bu düzenlemeler kanun teklifi niteliğindedir. Resmen yürürlüğe girmesi için TBMM sürecinin tamamlanması ve Resmî Gazete’de yayımlanması gerekir.

NEDEN DAHA AĞIR CEZA? (GEREKÇE VE BEKLENEN ETKİ) Caydırıcılık: 2.167 TL’lik mevcut ceza, ihlali önlemede yetersiz görülüyor.

Can güvenliği: Kolluk ve sivillerin kayıpları yüksek riske işaret ediyor.

Toplumsal maliyet: Kovalamaca kaynaklı kazalar; tedavi, iş gücü ve sigorta yükünü artırıyor.

Davranış değişimi: Ehliyete ve araca yönelik 60 günlük yaptırımlar tekrar suç oranını düşürmeyi hedefliyor.

DUR İHTARINA UYMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI İdari boyut Teklif yasalaşırsa, 200.000 TL ceza + ehliyete 60 gün el koyma + aracı 60 gün trafikten men uygulanabilecek. Cezai boyut İhlal sırasında güvenliği tehlikeye sokma, yaralama/ölüm, kamu malına zarar gibi fiiller oluşursa, Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ayrıca adli süreç doğabilir. Sigorta ve kusur Kaza halinde, “dur emrine uymama” ağır ihlal sayılabileceği için kusur oranı ve tazmin süreçleri ihtara uymayanın aleyhine etkilenebilir.

SÜRÜCÜLER İÇİN PRATİK REHBER: DUR İHTARINI GÖRÜNCE NE YAPMALI? Güvenli şeride geçin: Sinyal verin, yavaşlayın, emniyetli bir noktada durun. Işık–ses–sözlü talimatlara uyun: Motoru durdurun, içerde bekleyin. Belge hazırlığı: Ehliyet, ruhsat, trafik sigortası poliçesi. İtiraz hakkı: Tutanak ve tebligat sonrası yasal sürede itiraz edebilirsiniz. Acil hat: Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlalleri 112’ye bildirin.