Dur ihtarından kaçan araçta göçmen iddiası

Muğla’nın Menteşe ilçesinde dur ihtarına uymayan araç uzun bir takip sonrası yakalandı.

Yatağan istikametinden Menteşe istikametine seyir halinde iken durumundan şüphelenilen 35 DHK 52 plakalı minibüs yapılan dur ihtarı sonrası durmak yerine kaçmayı tercih etti. Araç Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında park halinde iken yakalandı.

Yakalanan araç içinde arama yapılırken, aracın içinde göçmenlerin bulunduğu ileri sürüldü. Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.