Durakta düşürdüğü telefonu almak isterken kafasını çarpıp bayıldı

Eskişehir’de tramvay durağında düşürdüğü telefonunu almak isterken kafasını demirlere çarparak bayılan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sularında Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitlik tramvay durağında yere düşürdüğü telefonunu almak için eğilen bir adam kafasını demirlere çarptı.

Aldığı darbenin etkisiyle bayılan şahıs yere yığıldı. Bayılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Ardından ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken, tüm çabalara rağmen ayıltılamayan adam hastaneye kaldırıldı.



