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Durakta yolcu bekleyen halk otobüsünde yangın

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 12:27
  • Giriş: 21.07.2025 12:27
  • Güncelleme: 21.07.2025 12:27
Kaynak: İHA
Durakta yolcu bekleyen halk otobüsünde yangın

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, durakta yolcu bekleyen halk otobüsünde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aşağıkonak Mahallesi’nde durakta yolcu bekleyen halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.

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