Duran Kalkan: Süreçte ikinci aşamaya geçişin önünde engel kalmadı

PKK'nin üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan, katılmış olduğu bir programda iktidar ve kürt hareketi arasında devam eden süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürt hareketinin "tek yanlı iyi niyet adımları" olarak tanımladığı silah bırakma ve geri çekilme gibi adımları atarak sürecin önünü açtığını söyleyen Kalkan süreçte "ikinci aşamaya geçme yönünde bir çaba" olduğunu belirtti.

"Birinci aşama, ikinci aşamaya geçiş için gerekli pratik-askeri durumun yaratılmasıydı. Bu yapılanlar tamamen bunu gerçekleştirdi" diyen Kalkan, bu adımların ardından sürecin hukuki ve siyasi boyutuna geçilmesi için herhangi bir engel kalmadığını belirtti.

"SÜREÇ, MÜCADELE SÜRECİDİR"

Abdullah Öcalan'ın ikinci aşamayı, "sorunların çözümü için gerekli hukuki adımların atılması, demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması" olarak tanımladığını aktaran Kalkan, bu sürecin bir pazarlık değil, bir mücadele süreci olduğunu vurguladı. Kalkan, "Süreç, mücadele sürecidir. Kendiliğinden olmayacak, anlaşmalarla olmayacak. Birileri birilerine bir şey vermeyecek. Mücadeleyle kazanılacak" ifadelerini kullandı.

MEMNUNİYET VAR, PRATİK YOK

Sürecin ilerleyebilmesi için en temel şartın Abdullah Öcalan’ın durumundaki değişiklik olduğunu vurgulayan Kalkan, "Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü olmadan, çalışma ve yaşam koşulları özgürlük yönünde değiştirilmeden, süreci Kürt tarafı daha nasıl yürütebilir?"

Hükümet ve MHP cephesinden gelen olumlu açıklamalara karşın somut bir adım atılmadığını ifade eden Kalkan, "Bizim yaptıklarımız karşısında MHP ve AKP liderliği olumlu açıklamalar yaptılar, memnuniyet belirttiler. Çok iyi ama her zamanki gibi... Sadece o kadar. Pratik yok" sözleriyle eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, Meclis’te kurulan komisyonun Öcalan’la herhangi bir temas kurmadığını ve işlevsiz kaldığını da belirtti.

Kalkan, süreci başarısızlığa uğratmak isteyen "rantçı çevreler"in bulunduğunu, bu grupların da provokatif eylemlerle süreci sabote etmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

"YA BARIŞ YA FELAKET"

Kalkan, açıklamasında sürecin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek bunun toplumsal bir nitelik kazanması gerektiğini vurguladı. Kalkan, "Ya bu sürecin getireceği barış ve demokratikleşmedir ya da felakettir. Bu sürecin başarısı dışında Kürtlerin, Türkiye’nin özgür ve demokratik bir geleceği yok" ifadelerini kullandı.