Duran Kalkan: Uygulama AKP'nin elinde ve hiçbir gelişme görmüyoruz

PKK yöneticisi Duran Kalkan, örgütün kendini feshetmesinin ardından ilerleyen sürece ilişkin ANF'ye konuştu.

Duran Kalkan, iktidarı eleştirerek süreç boyunca hiçbir demokratik ve yasal adım atılmadığını söyledi.

"KİMSE BUNU DEMOKRATİK BULAMAZ"

Fesih kararının üzerinden 3 hafta geçtiğini vurgulayan Duran Kalkan, şunları söyledi:

"Hiçbir adım atmadan, hiçbir değişim yapmadan bunu istiyorlar. Mesela üç hafta geçti ama hâlâ hiçbir pratik gelişme yoktur. Ne bir yasa çıktı, ne de farklı bir şey. Devlet Bahçeli'nin umut vaat eden güzel sözleri var. Katılıyoruz gerçekten. Devlet Bahçeli gibi birinden bunların çıkmış olmasını da oldukça anlamlı da buluyoruz. Fakat söz düzeyinde kalıyor. Hiçbirisi henüz uygulamaya geçmiş değil. Uygulama AKP'nin elinde ve hiçbir gelişme görmüyoruz. Tam tersine bu imkânları muhalefeti geriletmede, CHP'yi zayıflatmada, cumhurbaşkanı alternatifini ortadan kaldırmada kullanmak istiyor. Bunun anlaşılmaz bir yanı yok ki… Ama bunun kabul edilirliği de yok. Kimse bunu demokratik bulamaz, doğru bulamaz.

Etkili olan da iktidardır. Şu ana kadar süreci anlamlı kılacak hiçbir yasal adım atmış değiller. Hiçbir yasal güvence oluşturulmuş değiller. Halihazırda iktidar tarafından bu sürecin güvenliğini dahi sağlayacak küçük bir yasal düzenleme bile yok. Hâlâ mevcut yasalar çerçevesinde, inkar ve imha temelinde süreci yürütmeye çalışıyorlar. Fakat tek süreç tek taraflı adımlarla ya da sadece iyi niyet açıklamalarıyla yürümez. Karşılıklı adımların olması lazım. Ancak güven tesisi de o zaman olabilir."

'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' ÇAĞRISI

Fesih kongresinde alınan kararlarının uygulanması için İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini de ifade eden Duran Kalkan, "Kongre kararlarının uygulanabilmesi Önder Apo'nun fiziki özgürlüğüne bağlıdır diye net karar aldı kongremiz. Şimdi bu nasıl olacak, şu nasıl olacak diyorlar. Önder Apo'nun özgürlüğü olmadan bundan sonra hiçbir pratik adım olmaz. Önder Apo dışında hiç kimse onların elinden silahı alamaz" dedi.

"SALDIRI OLDU MU GERİLLA KENDİNİ SAVUNUYOR"

PKK'nin fesih kararı almadan önce ateşkes ilan ettiğini ancak operasyonların sürdüğünü de söyleyen Duran Kalkan, "Biz ateşkes ilan ettik. Ama karşı taraf ateşkes bile ilan etmedi. Genelkurmay hâlâ açıklama yapıyor, bilmem 'son ferd kalana kadar saldıracağız, ezeceğiz, teslim olacaklar' falan diyor. Her gün megafonlarla gerillalara teslim ol çağrıları yapıyorlar. Saldırı oldu mu gerilla da kendini savunuyor elbette. Başka türlü de olmazdı zaten. Bu sefer de, niye kendini savunuyorsun, diyorlar. Eğer çözümden ve barıştan yanalarsa bunu durdurmaları gerekir" diye konuştu.