Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özel: Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde akşam saatlerinde vefat etmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede Durbay’ın ailesini ziyaret etti.

Özel’e ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Ulaş Karasu, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Özgür Özel, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Özel, altı ay içerisinde ikinci kayıp yaşadıklarını dile getirerek, “Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. CHP ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla sınanıyor. Ben kardeşimin, şimdi de bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Nasıl dayanılır... Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah Durbay birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu, bu ilçeye belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi’nin bu ile Büyükşehir Belediye Başkanı olması gibi. Ferdi’nin hikayesi 2 yıl sürdü, Gülşah’ın hikayesi 2,5 yıl sürdü” dedi.

“DAYANACAK, SABREDECEK BİR YANIM KALMADI”

Konuşmasını gözyaşlarıyla sürdüren Özel, şöyle konuştu:

“Bu nasıl bir acı, nasıl bir sınav... Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Bütün Manisa’nın, ailesinin, partimizin başı sağolsun. Bu kadar pırıl pırıl, gencecik... Bu şehre inanılmaz sevgiyle bağlı bir insanı kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim. Çok üzgünüm. Sonrası ne olacak bilmiyorum. Bundan sonra bu kadar büyük bir acıyı bir daha yaşayacaksam benim başıma bir şey gelsin. Daha bir evladımızı almasın Allah'ım. Dayanacak, sabredecek bir yanım kalmadı. Ne derdimiz, ne vebalimiz varmış, neyi çekiyoruz bilmiyorum. Bundan sonra böyle büyük bir acı yaşanacaksa benim üzerimden yaşansın. Daha olacaksa benim canımı alsın bir sevdiğimin canını almasın. Hepimizin başı sağ olsun.”