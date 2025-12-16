Durbay’a hüzünlü veda

Haber Merkezi

Tedavi gördüğü hastanede uzun süre yaşam mücadelesi veren, önceki gün hayatını kaybetmesinin ardından milyonları yasa boğan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay binlerce kişinin katılımıyla dün son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı zamanda Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı olan ve 37 yaşında hayatını kaybeden Durbay için belediye önünde tören düzenlendi. Törene binlerce Manisalının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Gülşah demiş ki, 'Çok acıklı bir hikaye yazdık biz’. En son ağzından çıkan bu. Bu hikaye yazma lafı bitmedi. Burada bitti. Böyle bitti yani. Hepimizin başı sağolsun ve bir yerde dursun artık" dedi.

HEPİMİZİN GURURU

Durbay'ın ailesini temsilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli konuştu. Denizli, "Yıllar geçtikçe hem mücadelemizde yükseldi hem de birçok alanda eğitimini tamamladı. Hangi durumda olursak olalım tüm parti ve hayat yolculuğumuzda bir önceliğimiz diğeri oluyordu. O tüm ailesinin gururu oldu" ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Sen yoğun bakımdayken bile zahmet etmesinler dedin. Ne zaman yardıma ihtiyacım olduğunda yanımda oldun. Adildin sevdiğine kıyamazdın, sadece bana değil tüm arkadaşlarına da çok iyi bir arkadaştın. Bu hastalığı öğrendiğin günlerde hangi ahlaksızlarla uğraştığını da hiç unutmayacağım." dedi.