Durdona Khakımova cinayeti: Gözaltındaki 3 kişi yarın adliyeye sevk edilecek

İstanbul Şişli'de bir çöp kutusunda uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Durdona Khakımova'nın katledilmesine ilişkin gözaltındaki 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Khakımova cinayetine ilişkin gözaltında bulunan Özbekistan uyruklu Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov ve G.A.K. ile E.K'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş cansız beden olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti. 8 saat sonra ise Özbekistan uyruklu Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov ve G.A.K'yi Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Ardından da E.K. gözaltına alınmıştı.

KADINLAR KHAKIMOVA SOKAKLARA ÇIKTI

Kadınlar, dün (25 Ocak) Khakımova için İstanbul ve Ankara'da alanlara çıkmıştı. Cansız bedeninin bulunduğu Kuyulubağ Sokak’a yürüyen kadınlar, erkek şiddetine tepki göstererek, "Göçmen kadınlar yalnız değildir" demişti.

Kadın cinayetlerinin cezasızlıkla beslenen bir düzenin sonucu olduğunu vurgulayan kadın örgütleri, "Bu düzen öldürüyor. Bu vahşetin sorumlusu cezasızlık politikalarıdır’’ diyerek her kadın cinayetinin hesabını sormaya devam edeceklerini belirtmişti.