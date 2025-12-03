Durdurulamaz Oklahoma City Thunder rakip tanımıyor

NBA'de Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors’ı 126-102 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Sezon boyunca hem hücumda hem savunmada yüksek seviyede performans gösteren Thunder, Chase Center’daki maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu.

Shai Gilgeous-Alexander, 37 sayıyla maçın en etkili ismi oldu. Kullandığı şutların yüzde 60'ında isabet bulan yıldız oyun kurucu, geçen sezon MVP ödülünü almasını sağlayan elit skor becerisini ortaya koyarak oyunun kontrolünü elinde tuttu. Maçın başında yakaladığı ritim, Warriors’ın bir türlü geri dönüş ivmesi yakalamasına izin vermedi.

Bileğinden geçirdiği ameliyat sonrası ikinci maçına çıkan Jalen Williams da önemli katkı verdi. 35 dakikada 18 sayı ve 7 ribaunt üreten genç oyuncu, sakatlıktan iyi döndüğünü gösterdi. Thunder’ın geniş kadrosu, MVP liderliğindeki hücuma destek verirken sahada derinliğini net şekilde hissettirdi.

CURRY'NİN YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Üst üste 13 galibiyet alan Oklahoma City 21-1’lik derece ile kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Warriors cephesinde ise Stephen Curry’nin yokluğunda yaşanan sıkıntılar devam ediyor.

Yıldız guardın eksikliği, Golden State’in oyun kurma ve skor üretme konusunda ne kadar ona bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Buna karşılık Thunder, zorlu deplasmanda dahi rahat bir galibiyet alarak şampiyonluk seviyesinde bir takım olduğunu kanıtladı.

Günün bir diğer maçında Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 121-102 yendi. Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'ın genç oyuncusu Adem Bona 4 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Tyrese Maxey 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jared McCain 14 sayı kaydetti. Wizards'da Tristan Vukcevic 16 sayı, Justin Champagnie, Marvin Bagley ve Will Riley 13'er sayıyla oynadı.