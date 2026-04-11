Durmayacaklar

Son günlerde hız verilen şafak operasyonları bugün de devam etti. CHP'nin son yerel seçimde yüzde 62 oy ile kazandığı Mersin Yenişehir Belediyesi'nde polisin arama yaptığı öğrenildi.

Belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 31 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Belediyemiz, kamu kaynaklarının doğru, etkin ve şeffaf kullanımı konusunda hassasiyetini her zaman korumuştur" dedi.

Türkiye, son yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti olmasının ardından güne belediyelere yapılan operasyonlarla uyanmaya devam ediyor.

Operasyonların son adresi Mersin Yenişehir Belediyesi oldu. Son yerel seçimlerde yüzde 62 oy ile CHP tarafından kazanılan belediyeye Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddiasıyla operasyon düzenledi.

Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda 31 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu öğrenildi.

Yenişehir Belediye Başkanı CHP’li Abdullah Özyiğit de sabah saatlerinde belediye binasına gelerek çalışma arkadaşlarıyla ve CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ile birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.Toplantının ardından Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yazılı bir açıklama yaptı. Özyiğit açıklamasında şunları söyledi:

“Belediyemiz, kamu kaynaklarının doğru, etkin ve şeffaf kullanımı konusunda hassasiyetini her zaman korumuştur. Bu doğrultuda, idari süreçlerimiz ve iç denetim mekanizmalarımız titizlikle işlemeye devam etmektedir."

Öte yandan Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürülen iki kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Soruşturmanın, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti, tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini istedi.

Hakikatten kaçmayın



İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye çağrı yaptı.



İmamoğlu, "Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, yarın utanılacak sözleri TBMM çatısı altında kimse dile getirmesin. Artık ah almayın! Hakikatten kaçmayın" dedi.

İmamoğlu şunları ifade etti:



"Sayın Erdoğan, iddianamenin hâl-i pürmelâlinden haberdar mısınız? Temelsiz iddialara karşı dile getirilen gerçekler karşısında şaşkınlığını gizlemekte zorlanan kamuoyunun tepkisini yok sayamazsınız. Yok yere hayatı karartılan masumların, iftiraları çökerten tutsakların özgürlüklerinin elinden alınmasını, adil yargılanma isteyen haklı çığlığını işitiyor musunuz? Anaların gözyaşları adalet için akarken gözünüzü yumuyor musunuz?



Bu dava asrın utancıdır. Farkında mısınız? Sanırım değilsiniz!" Devamında Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Bahçeli'ye de çağrı yapan İmamoğlu şunları aktardı:



"Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, Yarın utanılacak sözleri TBMM çatısı altında kimse dile getirmesin. Artık ah almayın! Bir kez daha pişman olmayın! Kandırılmayın, kimseyi kandırmayın! Yargılamalara şahitlik size farz! Çünkü sorumlusunuz! Hakikatten kaçmayın."

