Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor

Ardahan’da bu yıl 20'cisi düzenlenen Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri coşkulu bir katılımla devam ediyor.

14 Haziran Cumartesi gününün programı Kars’tan katılan, Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı üyesi, tarihçi Sezai Yazıcı’nın “David Moser’in ‘Nadir’ Sözleşmesi Üzerinden 1907’de Sarzep’te (Sulakyurt) Süt ve Peynir Üretimi” adlı bildirisi ile başladı.

Ardahanlı araştırmacı yazar Kenan Karabağ: “İşgale Karşı Bir Halkın Direnişi: 1855 Kars” başlıklı bildirisi ile söz aldı. Ardahan Üniversitesi öğretim üyesi, yıllardır Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı’na sıcak ilgi gösteren ve üyesi olan Bünyamin Tetik: “Osmanlı Şiirinde Türk’ün Sesi: ‘Edâ-yı Türkâne’” başlıklı bir konuşma yaptı.

Günün ikinci açık oturumunda gazeteci Deniz Zeyrek ve Alper Akçam “Köy Enstitüleri’nden Günümüze” ülkenin kültür ve eğitim politikalarını değerlendiren sunumlarla söz aldılar. Deniz Zeyrek, Cılavuz Köy Enstitüsü geleneğini belli ölçüde sürdürmüş Kazım Karabekir Öğretmen Okulu’nun kendisine kazandırdıklarını da kattı konuşmasına; günümüz eğitiminin sorunlarını dile getirdi. Alper Akçam, “Anadolu Rönesansı” kitabında ele aldığı kültürel süreci, Mussolini zindanlarında ömrünü okuyup yazarak tüketmiş ve otuz defter dolusu not almış Antonio Gramsci’nin tezleri ışığında yeniden özetlemeye, Köy Enstitüleri’nde yetişmiş “organik aydınlar”la “hegemonyanın memur zümresi”ni oluşturmuş “liberal” aydınları karşılaştırdı.

Öğlen sonu, Dursun Akçam Ormanı’nda fidan dikimi ve kır şenliği etkinliği yer aldı. Ormana onlarca fidan dikimi yapıldı; davul zurna eşliğinde halk oyunları oynandı ve Ardahan Belediyesi’nin kurdurduğu çadırlarda topluca bir kır yemeği yendi.

14 Temmuz gününün akşam bölümü metnini Alper Akçam’ın yazdığı, Deniz Dark yönetiminde Dursun akçam Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği “Bayronun Listesi” adlı tiyatro oyunu ile başladı. Büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenen oyun coşkulu alkışlarla ödüllendirildi.

“Şiir ve Ses Akşamı” başlığında toparlanan günün son etkinliğinde Kars’tan katılmış sanatçı Metin Kızılkaya önce “uzun hava” tarzında ezgiler çaldı, daha sonra Erbay Kara’nın şiirlerine kavalıyla eşlik etti. Engin Kasap, fotoğraf gösteriminin eşlik ettiği bir Ardahan gösterimi ile katıldı etkinliğe.

Günün son etkinliği, Eskişehir’den konuk olarak gelmiş, kendilerini “Anadolu Anaları” olarak adlandıran grubun sunumu oldu.

20. Kültür Sanat Günleri, 15 Haziran Pazar günü “ARDAHAN’DA YAKIN TARİH BELLEĞİ” Erdal Çakıcıoğlu sunumu ile devam edecek.

Saat 12.15’teki “AÇIK OTURUM: CUMHURİYET TARİHİ ve SAĞLIK BELLEĞİMİZ” başlıklı açık oturumda, Prof. Dr. Oğuz Makal (Beykent Üniversitesi), Prof. Dr. Hilmi Uysal (Akdeniz Üniversitesi – emekli-), Doç. Dr. Erdinç Ünal (Ardahan Üniversitesi) bildirileri,

Saat 19.00’da Faruk Erdoğan: Âşıklık Geleneği Ve Ardahan Âşıkları sunumu ile sürecek… Saat 20.00’de Turgay Demir konseri ile etkinlik bitirilecek.