Dursun Özbek: “400 milyon euroluk bir bütçeyi yönetiyoruz”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı açık oturumda kulübün mevcut durumu ve gelecek projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü anarak başlayan Özbek, Galatasaray’ın deprem bölgesindeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“Bugün de arkadaşlarımızın bir kısmı bölgede. Faaliyetlerimiz hâlâ devam ediyor” diyen Özbek, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Devletin bölgedeki çalışmalarına değinen Özbek, Galatasaray’ın da bu sürecin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR"

Avrupa’da büyük bütçelerle rekabet ettiklerini vurgulayan Özbek, spor ekonomisindeki değişime dikkat çekerek sponsorlukların hayati önem taşıdığını belirtti. Sponsorluk anlayışlarının yalnızca forma veya tesis isimlendirmesiyle sınırlı olmadığını söyleyen Özbek, “Esas hedefimiz sportif faaliyetler dışında kulübe sürdürülebilir faaliyet dışı gelirler kazandırmak” dedi.

Yayın gelirlerindeki düşüşe de değinen Galatasaray Başkanı, 2015 yılında toplam naklen yayın gelirinin yaklaşık 500 milyon euro seviyesinde olduğunu hatırlatarak, “Bugün gelinen noktada bu rakam yarıdan fazla azalmış durumda” ifadelerini kullandı.

17 BRANŞI DA KAPSIYOR

Kulübün mali büyüklüğüne ilişkin de rakam veren Özbek, Galatasaray’ın yalnızca futbolda değil, 17 branşın tamamını kapsayan yaklaşık 400 milyon euro’luk bir bütçeyi yönettiğini söyledi. Özbek, “2015 yılında bunu hayal etsem rüya derdim. Bugün o noktadayız” şeklinde konuştu.

Tesisleşmenin kulübün öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Dursun Özbek, dağınık halde bulunan branş tesislerinin tek merkezde toplanacağını açıkladı. Aslantepe projesine değinen Özbek, stadın hemen yanında yer alan arazide basketbol, voleybol ve salon sporları için yeni alanlar oluşturulacağını ve birçok branşın buraya taşınacağını ifade etti.