Dursun Özbek açıkladı, Galatasaray dev projede yer alacak

Galatasaray'da basketbolda büyük atılım geliyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek katıldığı bir organizasyonda yaptığı açıklamada, NBA ile FIBA'nın ortak yürüttüğü NBA Europe projesine katılacaklarını açıkladı. Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ı davet ettiler. Galatasaray'ın bu projede olması bizim için çok önemli dediler. Dolayısıyla NBA Europe projesinde biz de olacağız."

AVRUPA BASKETBOLU İÇİN YENİ DÖNEM

NBA ve FIBA'nın ortak projesi olan NBA Europe, Avrupa basketbolunun küresel ölçekte daha görünür hâle gelmesini, kıta genelinde altyapı yatırımlarının gelişmesini ve uluslararası marka değerinin artmasını hedefliyor. Projede yer alacak kulüpler, hem sportif hem de ticari anlamda önemli bir ağın parçası haline gelecek.

Sarı-kırmızılılar, bu proje sayesinde altyapı yatırımlarını uluslararası düzeye taşımayı, genç oyuncuların gelişimi için NBA sisteminden faydalanmayı ve gelecekte iki kıta arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın bu yapıya katılımı, kulüp açısından yalnızca sportif değil, aynı zamanda marka stratejisi bakımından da büyük önem taşıyor. Özellikle Avrupa'da köklü bir geçmişe sahip kulübün NBA bağlantılı bir organizasyonda yer alması, Türkiye basketbolu için de tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor.