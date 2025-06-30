Dursun Özbek ameliyat oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Özbek'in bakım sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Özbek, 2025 yılının ocak ayında da laparoskopik operasyon geçirmişti.