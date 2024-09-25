Dursun Özbek, Barış Alper için 25 milyon euro'luk teklif geldiği iddiasını yalanladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için yaz transfer döneminde kendilerine 25 milyon euro teklif edildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

HT Spor'a konuşan Özbek konuyla ilgili, "Barış Alper için bize teklif gelmedi. Barış Alper Yılmaz için 25 milyon Euro teklif geldi iddiası doğru değil" dedi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan'ın açıklamalarını 2 hafta önce yayınlamıştı. Tranferin son günü Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Yılmaz için Galatasaray'a 25 milyon euro teklif ettiğini belirten Maldan, başka kulüplerden de teklif geldiğini ancak Galatasaray'ın Barış Alper'i satmak istemediğini söylemişti:

"Transferin son günü Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti. Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık. Galatasaray, Barış ile devam etmek istediği için gelen tekliflere geri dönüş yapıp, herhangi bir rakam talep etmedi. Barış geride kalan iki sezonda takımın iskeleti için en önemli oyunculardandı. Galatasaray, Barış'ı göndermek istemediklerini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedik. Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı."

ÖZEL | Barış Alper Yılmaz'ın Temsilcisi Tuncay Maldan: Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti. Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık.… — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 11, 2024

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle ilgili de konuşan Özbek, şunları söyledi:



"Kerem için Spartak Moskova'dan teklif geldi ama o 'Ben oraya gitmem başkan' dedi. Son anda Benfica'dan teklif geldi. Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncuya mani olmayız. Biz de onun önünü açmaya çalıştık."