Dursun Özbek, başkanlık seçimi için listesini teslim etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Seçimli Genel Kurul için yeniden aday oldu. Özbek, listesini teslim etti. Listede Erden Timur yer almazken, Dursun Özbek, "Galatasaray’a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşımız. Hiçbir Galatasaray sevdası, Galatasaray’a hizmet etmekten geri duramaz" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti.

Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul, 25 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçimde yeniden aday oldu. Özbek, RAMS Park’ta bulunan divan kuruluna listesini teslim etti.

Dursun Özbek’in listesi şöyle:



Başkan: Dursun Özbek

Yönetim Kurulu (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yönetim Kurulu (Yedek): Ozna Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ece Bora

Denetim Kurulu (Asil): Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Hasan Can Külahçıoğlu,

Denetim Kurulu (Yedek): Gül Rengin Günay, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun

Sicil Kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

Sicil Kurulu (Yedek): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli

Disiplin Kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Basın mensuplarına açıklamaları bulunan Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü seçim dönemine giriyor. 3 Mayıs itibarıyla başkan adayları listelerini hazırladılar. Biz de onun için bugün buradayız. Listelerimizi hazırladık, divana teslim ettik. Seçim dönemleri Galatasaray için bayram dönemleri. Herkes 25 Mayıs’ta oyunu kullanarak yeni yönetimi seçmek üzere bir araya gelecek. Burada amacımız Galatasaray’ın demokratik geleneği çerçevesinde çok adaylı bir seçim her zaman Galatasaray açısından en önemli husustur" ifadelerini kullandı.

Erden Timur ile 7 seneden beri beraber çalıştıklarını hatırlatan Dursun Özbek, "Daha önceki başkanlığım döneminde de önemli bir sponsorumuz. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray’a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşımız. Hiçbir Galatasaray sevdası, Galatasaray’a hizmet etmekten geri duramaz. Dışarıda tartışıldığı şekilde düşünmeyin. Seçim sonrası Galatasaray’a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz. Galatasaray’ı daha iyi günlere taşımak için de hiç tereddütümüz yoktur" dedi.