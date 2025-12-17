Dursun Özbek: "Dört bir koldan saldırıyorlar"

Galatasaray Kulübü'nün Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı yaptığı açıklamada önlerinin kesilmek istediğini söyledi. Özbek'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarını izliyorsunuz. Yöneticilerime ve kulübümüze verilen ağır cezaları görüyorsunuz.

Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını, sonrasında bu kulüplerin diğer maçlara sessiz kaldığını görüyorsunuz. Her türlü saldırıyı ve aşağı çekme çabalarını gördük sanıyorduk ama bizi yine şaşırtmaya devam ediyorlar.

"BAŞARIMIZI ENGELLEYEMEZLER"

Üç sene yapıldı ve sonuç alınamayınca vazgeçtiler sanıyorduk ama 4. sene de aynı çalışmalar devam ediyor. Daha önce olduğu gibi birlik olarak tüm planlarını boşa çıkaracağız. Buna inanıyorum. Böyle olduğu sürece Galatasaray'ın başarısını engelleyemezler"

Aslantepe projesiyle ilgili de konuşan Dursun Özbek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir proje sunduk. Onay aldık. Bir basketbol salonu, bir voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, bir yüzme havuzu ve konaklama tesisi bunun içerisinde bulunuyor.

Mart veya Nisan ayı başında temelini atacağız. Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu düşünüyorum. Tesisleşmemizi tamamlamış olacağız."