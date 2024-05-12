Dursun Özbek: Galatasaray'ın mallarını kendime peşkeş çekmeye gelmedim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kulaktan dolma bilgilerle çalışma arkadaşlarımı lekelemeye çalışanlar var... Divan kuruluna ve kongrelere gelmeyip sonra 'Başkan, Florya'yı peşkeş çekiyor' diyemezsiniz. Galatasaray'ın mallarını kendime peşkeş çekmeye gelmedim" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve ekibi, kulübe dair fikirleri paylaşmak ve Anneler Günü'nü birlikte kutlamak için üyelerle buluştu.

Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe başkan Dursun Özbek'in yanı sıra ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Saruhan Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile yönetim kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe katıldı.

Günün anlamına dikkati çeken Özbek, "Bugün başımızın tacı annelerimiz günü. Annelerimiz, her şeyin en güzelini ve en iyisini hak ediyor. Bütün annelerin ve anne adaylarımızın gününü şükranla kutluyorum. Benim annem de dahil olmak üzere aramızdan ayrılmış annelerimiz var. Onların da ruhu şad olsun" dedi.

"YALAN YANLIŞ KONUŞANLARA İTİBAR ETMEYİN"

Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmasından çıkmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mecidiyeköy'de inşaat halinde duran binamızı rezidans projesi haline getirdik. O projenin gelirleriyle Florya'daki tesislerimize bitişik Emlak Konut'a ait 40 dönümlük araziyi satın aldık. Böylelikle Florya'daki gayrimenkulümüzün de değeri artmış oldu. Bu durum Bankalar Birliğinden en iyi koşullarda ayrılmamıza yarayacaktır. Süreç şu anda devam ediyor. Siz değerli üyelerimizden rica ediyorum. Yalan yanlış konuşanlara itibar etmeyin. Galatasaray'ın 1 kuruşu için çalışıyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle çalışma arkadaşlarımı lekelemeye çalışanlar var. Bunlara inanmayın."

"BANA VERİLEN MAKAMA HAKARET EDEMEZSİNİZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kapısının herkese açık olduğunu dile getirerek, "Bizleri eleştirebilirsiniz. Ne merak ediyorsanız gelin konuşalım. Divan kuruluna ve kongrelere gelmeyip sonra 'Başkan, Florya'yı peşkeş çekiyor.' diyemezsiniz. Bana verilen makama hakaret edemezsiniz. Bu konuda son derece duygusalım. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Beni sizler seçtiniz. Sevgi iklimi kurmaya çalıştığımız bu ortamda, bu tarz ifadeler olmamalı. Ben, Galatasaray'ın problemlerini çözmeye geldim. Galatasaray'ın mallarını kendime peşkeş çekmeye gelmedim" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, konuşmasının ardından yeni yönetim listesinde bulunan isimleri sahneye davet etti.