Dursun Özbek hedeflerini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, spor basınına verdiği iftar yemeğinde kulübün hedefleri ve projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özbek, Galatasaray’ın mali yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve kulübün Avrupa’da daha güçlü bir konuma gelmesini hedeflediklerini belirtti.

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımların kadro değerlerine ilişkin yaptığı değerlendirmeye değinen Özbek, Galatasaray’ın bu listede 330 milyon avroluk kadro değeriyle 15. sırada yer aldığını söyledi.

"GELİRLERİ ARTIRACAĞIZ"

Özbek, “Real Madrid’in kadro değeri 1.3 milyar avro. Galatasaray ise 330 milyon avro seviyesinde. Bize çok harcıyorsunuz diyenlere bu tabloyu hatırlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Kulübün gelirlerini artırmaya yönelik adımlar attıklarını belirten Özbek, toplam bütçenin 400 milyon avro seviyesine ulaştığını dile getirdi.

SALON PROJESİ

Özbek, kulübün planladığı projeler arasında Aslantepe’de yapılacak yeni tesislerin de bulunduğunu belirterek salon sporlarını aynı bölgede toplamak istediklerini söyledi.

Bu projeden elde edilecek gayrimenkul gelirlerinin bir fonda toplanacağını ifade eden Özbek, buradan yıllık yaklaşık 50 milyon dolarlık gelirin amatör branşlara aktarılmasının planlandığını kaydetti.

Galatasaray’ın ticari gelirlerine de değinen Özbek, mağazacılık faaliyetlerinin halka arz edilmesinin planlandığını söyledi.

Kulübün mağazacılık gelirinin yıllık yaklaşık 90 milyon avro seviyesinde olduğunu belirten Özbek, stat ve sponsorluk gelirlerinin ise 180 milyon avro civarında bulunduğunu ifade etti.

"YAYIN GELİRİ ÇOK AZ"

Yayın gelirlerinin ise Avrupa kulüpleriyle kıyaslandığında geride kaldığını belirten Özbek, “Geçen sezon tüm kupaları kazanmamıza rağmen yayın gelirlerinden sadece 11 milyon avro elde ettik” dedi.

Galatasaray’ın transfer politikasıyla ilgili de konuşan Özbek, Victor Osimhen transferine değinerek oyuncunun maliyetine ilişkin bilgiler paylaştı. Özbek, “Osimhen’i 75 milyon avroya alacağımıza kimse inanmıyordu ama biz inandık. Kendisi yıllık 15 milyon avro maaş alıyor. Ayrıca 6 milyon avro da reklam ve sponsorluk gelirine sahip.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın uzun vadeli hedefini de açıklayan Özbek, sarı-kırmızılı kulübü Avrupa’nın en büyük kulüpleri arasına taşımak istediklerini belirterek, “Hayalim Galatasaray’ı Avrupa’nın ilk 5 büyük kulübünden biri yapmak.” dedi.