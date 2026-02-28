Dursun Özbek'in cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Özbek'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasında aleyhe bozma yasağı gözetilerek başvurunun reddi ve kararın onanmasına oy birliğiyle karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 15 gün hak mahrumiyeti, sarı-kırmızılı kulübe de toplamda 3 milyon 700 bin TL para cezası vermişti. PFDK'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 21.02.2026 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. "