Dursun Özbek: "Seçilen kim olursa olsun Galatasaray’a iyi hizmet edecektir"

Galatasaray Kulübünde 2026-2028 dönemi divan kurulu başkanını belirlemek için gerçekleştirilen seçimde kulüp başkanı Dursun Özbek de oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi’nde yapılan divan kurulu olağan başkanlık seçiminde 3 numaralı sandıkta oy veren Özbek, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim günlerinin Galatasaray camiası için önemli olduğunu belirten Özbek, “Seçim günleri Galatasaray’ın bayram günleri oluyor. 2026-2028 dönemi Galatasaray Kulübünün divan kurulu heyetini seçmek için oy kullandık. İnşallah Galatasaray daha güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Seçilecek ismin kulübe katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Özbek, “Seçilen kim olursa olsun her iki adayın da Galatasaray’a iyi hizmetler vereceğine eminim. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ADAYLAR AYNI SANDIKTA OY KULLANDI

Galatasaray Divan Kurulu başkanlığı için aday olan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani de Dursun Özbek ile aynı sandıkta oy kullandı.

Derkan ve Ergani, oylarını kullandıktan sonra yaptıkları kısa açıklamalarda seçimin Galatasaray camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.