Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek'e teşekkür

Galatasaray Kulübü ile Pasifik Holding arasında futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması yapıldı.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding CEO'su Fatih Nusret Dur katıldı.

Burada açıklamada bulunan Başkan Dursun Özbek, futbolcuları Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasıyla ilgili bir çalışmalarının olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Osimhen, bizim oyuncumuz. Çok başarılı bir oyuncu. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcuyu izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlarından biri bu zaten, geçmişe bakın kimler gelmiş Galatasaray'a. Galatasaray'ın bu manada bir öncülüğü Türk insanına dünya yıldızlarını izletme görevinin de olduğunu düşünüyorum. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Sezon bitiminde elbette tüm kulüpler Osimhen gibi bir oyuncuyu transfer etmek ister. Harcama limitleri burada önemli. Onun oluşması önemli. O sebeple şu an çok erken. Sezon sonuna kadar burada, Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır."

"DOĞU PERİNÇEK İYİ BİR GALATASARAYLI"

En kısa sürede Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını yineleyen Özbek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüşmelerine ilişkin şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Davet ettik, görüşme yaptık. Galatasaray'ın yapacağı Uzak Doğu, özellikle Çin ile yapacağı sponsorluk anlaşmalarında kendisinin destek verebileceğini söyledi ve birkaç öneri getirdi. Bunların Galatasaray'a gelmesi son derece normal çünkü Galatasaray Türk futbolunun önemli bir markası ve dünyada bilinirliği en yüksek spor kulüplerinden. İki sponsorluk için kendisiyle görüştük, görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyorum. Belki Çin'e bir ziyaretimiz de olacak. Doğu Bey'e buradan büyük teşekkür gönderiyorum."