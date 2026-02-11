Dursun Özbek'ten Erman Toroğlu'nun iddialarına cevap

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, Erman Toroğlu'nun hakkındaki iddialarına cevap vererek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEZ"

"Yorumcusu, gazetecisi, şarkıcısı, türkücüsü ve mankeni, organize bir şekilde bunu yapıyor. Söylemler, birbirinin aynı. Sanki birileri, düğmeye basmış 'Konular bunlar, hücum.' demiş. Onları yıldıran tek şey, gösterdiğimiz bütünlük. Ben bir yerde federasyon başkanına 'Sakın şu konuya girme. İşimize bakalım.' demişim.

Galatasaray Kulübü Başkanı gitmiş 'Biz çok sıkıntıdayız. Bu sene şampiyon olmamız lazım. Camianın içinde sıkıntı var.' demiş. Bunu söyleyen kişiler, ne Galatasaray camiasını tanıyor ne Galatasaray Kulübünün başkanını tanıyor ne de Galatasaray'ın değerlerini biliyor.

Böyle bir şey, Galatasaray'ın aklından geçmez. Söyleyen kişilerin, başkanları karıştırdığını düşünüyorum. Zerre kadar bunlardan etkilenmiyoruz. İfade ettiğim projelerin hepsinde sonuca yaklaştık. Niyetimiz Türk sporuna ve Galatasaray'a hizmet etmek."

STAT YENİLEME ÇALIŞMALARI

Dursun Özbek açıklamasında projelerden bahsetti ve stadyumun yenilenmesi için de çalışmaları olduğunu söyledi.



Özbek, "Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalar yapıyoruz. Yapıldığından bugüne kadar stadın bir elden geçmesi lazım" dedi.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Özellikle yapısal durumda çelik olan kısımda korozyona tabii olduğu için onların gözden geçirilmesi lazım. İstenmeyen olaylar olmaması için yatırıma ihtiyaç var" diye konuştu.

FLORYA PROJESİ

Florya projesinin ihalesini yaptıklarını aktaran Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklediğimiz gelirin küçük bir kısmıyla Bankalar Birliği anlaşmasındaki hesabımızı kapattık. Geride kalan kısmının nasıl kullanılacağını anlattık. Yaptığımız işlerin yanlış tarif edilmesinin kimseye bir faydası yok.

Riva'da ikinci aşama başladı. Gerçekten hepimizin çok beğeneceği rakamlara ulaşacağız. 550 tane villamız var. Satışlarımız, iyi gidiyor. Bu projeler, genel kurulun onayından geçti. Bazı yanlış bilgiler, divan üyelerine ifade edilmemeli. Aldığımız yetkiyle bu projeleri yapıyoruz. Camia dışında bize saldıranlara malzeme vermemeliyiz."