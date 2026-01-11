Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye paylaşım tepkisi: "Esefle kınıyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa Finali’nde alınan mağlubiyetin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Özbek, hem sonuçtan duyulan üzüntüyü hem de maç öncesi ve sonrası yaşananlara yönelik tepkisini sert ifadelerle dile getirdi.

Dursun Özbek, açıklamasında mağlubiyetin camiada yarattığı etkiye dikkat çekerek, “Dün akşam Süper Kupa Finali’nde aldığımız sonuç hepimizi derinden üzmüştür. Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışık değiliz. Bu nedenle her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum” dedi.

"SORUMLULUK BİZE AİT"

Organizasyon kapsamında yaşanan aksaklıklara da değinen Özbek, taraftarlardan özür dileyerek, “Kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray’a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir” ifadelerini kullandı.

Transfer sürecine yönelik eleştirilerle ilgili bölümde ise Özbek, şu sözlere yer verdi: “Hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır.”

Maç öncesinde Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşu sırasında yaşananlara sert tepki gösteren Özbek, “Rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlar ile maç sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesaplarından ve bazı futbolcuları tarafından yapılan seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum. Bu paylaşımlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyorum” dedi.

"SAYGISIZLIĞI GÖRMEZDEN GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamasında rekabet ve değerler vurgusu yapan Galatasaray Başkanı, “Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerinde de acıya saygı duymak vardır. Bu gibi anlarda kulüpler arasındaki rekabete onur katmamız gerekirken yapılan saygısızlığı görmezden gelmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Son dönemde kamuoyunda yer alan tartışmalara da değinen Özbek, “Kulübümüz, sporda kardeşlik ve barış ortamı bozulmasın diye rakibimiz hakkında bugüne kadar açıklama yapmamayı tercih etmiştir. Ancak bir galibiyet sonrası yapılan seviyesiz ve ahlaki sınırları zorlayan paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açısını net biçimde ortaya koymuştur” dedi.

Özbek, açıklamasının en sert bölümünde şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray’ın büyüklüğüyle, tarihiyle ve değerleriyle alay etmeye kalkışanlar karşılarında bu camianın vakarını ve kararlılığını bulmuşlardır, yine bulacaklardır.”

Açıklamanın sonunda birlik mesajı veren Dursun Özbek, “Bugün üzgünüz. Ancak Galatasaray camiası yaşadığı her hayal kırıklığından ders alıp güçlenerek çıkmıştır. Kimse merak etmesin; geçmiş üç senede olduğu gibi Galatasaray’ı sevenleri yine mutlu edeceğiz” sözleriyle mesajını noktaladı.