Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na: Yasin Kol'un hakemliğini bitirin

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmenin ana maddesi dün akşam oynanan Fenerbahçe karşılaşmasındaki hakem kararlarıyldı. Özbek ve Kavukcu'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki yönetimi nedeniyle Yasin Kol'a ağır eleştirilerde bulunduğu belirtildi. HT Spor'un haberine göre Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol'un bir daha Galatasaray maçına atanmaması ve hakemliğinin sona erdirilmesine yönelik talepte bulundu.

OKAN BURUK DA ELEŞTİRMİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk dün maç sonrası Yasin Kol'un yönetimine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maçla ilgili değerlerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. Oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi.

Bunun için şükrediyoruz. Kimse unutmasın. Biz de Galatasaray'ız. Taraftarımıza çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkese göreceğiz.

Hakem maçın çok önüne geçti. Maçtan önce de beklenen buydu. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Aleyhimize verilen 22, lehimize verilen 12 faul var. Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faulü nasıl kazandığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum. Açıkçası bizim için büyük bir sürpriz olmadı"

