Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili şunları söyledi:

"Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. İnşallah olumlu sonuçlanır."

"KUTLAMA ZAMANI"

Taraftarları yapılacak olan şampiyonluk kutlamasına davet eden Özbek açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:

"Son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiayı mutlu ettik.

Futbolcularla, teknik heyetle ve yönetimle Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Tüm Galatasaraylıları kutlamaya davet ediyorum."