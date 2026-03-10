Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla ilgili açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, spor basını için düzenledeği iftar organizasyonunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile uzun zamandan bu yana görüşmediklerini ifade eden Özbek, şunları kaydetti:

"UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORUZ"

"Uzun zamandan beri görüşmüyoruz. Rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim. Ondan sonra bir görüşmemiz olmadı.

Zaten görüşmeler dezenforme edildiği için pek sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Federasyon başkanı protokolde her zaman vardır. Yani bir davetiye beklentisi içinde olamaz. Her zaman gelebilir. Bekliyoruz. İnşallah gelebilir."

Ayrıca nisan ayında Aslantepe projesinin temelini atacaklarını vurgulayan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

ASLANTEPE PROJESİ

"Aslantepe projesi, Galatasaray'da 100 yılın projesi olarak nitelendirdiğim çok önemli bir proje. Hemen stadımızın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol, voleybol, salon sporları ve yüzmeye hizmet edecek bir spor kompleksinin inşallah nisan ayında temelini atıyoruz.

Çok büyük bir proje. Proje bedeli yaklaşık 200 milyon dolar. Bu projeyle beraber stadımızın etrafı, bütün spor dallarını bir araya getirdiğimiz bir kompleks haline gelecek.

İstanbul, olimpiyatlara aday bir şey. Olimpiyat Oyunları, İstanbul'a çok yakışıyor. Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da yapabilmek için böyle spor komplekslerine büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu da olimpiyatlara hizmet edecek bir proje olarak görüyorum."