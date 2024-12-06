Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özbek, suç duyurusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun, TRT Spor'da katıldığı yayında kendisini tehdit ettiğini belirten Özbek, hukuka güvendiğini söyledi.

"İFADELER KAMUOYUNU RAHATSIZ ETTİ"

Mevcut federasyonu seçimde desteklediklerini hatırlatan ancak seçimden sonraki uygulamalarının adaletsiz olduğunu savunan Özbek, şöyle konuştu:

"Kullanılan ifadeler Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak gereken ifademi ben başsavcılığa verdim onların da gerekeni yapacağından eminim. Ben takımıma son derece güveniyorum herhangi bir endişe de taşımıyorum. Camiamızın desteği tam şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor."