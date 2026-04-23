Dursun Özbek: TFF'nin mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Spor
  • 23.04.2026 13:10
  • Güncelleme: 23.04.2026 13:23
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: AA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek,  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile tüm ilişkilerin askıya alındığını açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübe ait X platformu üzerinden başkan Dursun Özbek imzalı açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır."

