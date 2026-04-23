Dursun Özbek: TFF'nin mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile tüm ilişkilerin askıya alındığını açıkladı
Sarı-kırmızılı kulübe ait X platformu üzerinden başkan Dursun Özbek imzalı açıklamada, şöyle denildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2026
