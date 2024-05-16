Dursun Özbek ve Ali Koç'un derbi karnesi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018 tarihinde oturdu. Sarı-lacivertli kulüp, Koç'un başkanlığında Galatasaray'a karşı 11 derbi maça çıktı.

Fenerbahçe bu derbi maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 4 mücadeleden galip ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 8 gol atarken, Galatasaray 14 gol attı.

Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, sarı-lacivertli kulübe karşı ilk döneminde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 maç heyecanı yaşadı.

Galatasaray bu dönemdeki lig maçlarının 3'ünde berabere kalıp, 2'sini kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalini ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Dursun Özbek, Galatasaray başkanı olarak toplamda 20 derbi gördü.

Bu periyotta Fenerbahçe'yle oynanan 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 8 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Galatasaray Kulübünün başkanlık koltuğuna oturduğu ilk döneminde ligde yalnızca 1 derbi galibiyeti yaşayan Özbek, ikinci döneminde ise sadece 1 mağlubiyet gördü.