Dursun Özbek: "Yeni projeler açıklayacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda hem sportif başarıları hem de kulübün mali durumunu değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün üst üste dördüncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu kazandığını hatırlatan Özbek, “Her mayıs ayında olduğu gibi yine mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

Teknik direktör Okan Buruk, futbolcular ve taraftarlara teşekkür eden Özbek, hedeflerinin büyüdüğünü söyledi.

"2 SENE DAHA TALİBİZ"

Özbek, seçim öncesindeki son divan toplantısında yeniden aday olacaklarını açıklayarak, “2 sene daha bu göreve talibiz” ifadelerini kullandı.

Kulübün son yıllarda önemli bir eşik yakaladığını savunan Özbek, sportif başarı, finansal yapı ve tesisleşme alanlarında önemli ilerleme kaydettiklerini belirtti.

“Bu eşiğin üstünde bambaşka bir dünya var” diyen Özbek, yeni dönemde de Galatasaray’a hizmet etmek istediklerini söyledi.

16 Mayıs’ta yeni projeler ve vizyonlarını paylaşacaklarını açıklayan Galatasaray Başkanı, “Geleceğin Galatasaray’ı için bir saniye bile durmadan çalışacağız” dedi.

GELİR VE GİDERLER

Toplantıda konuşan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ise kulübün 9 aylık mali raporuna ilişkin bilgiler verdi.

Hatipoğlu, toplam hasılatın yüzde 47 artışla 17.2 milyar liraya yükseldiğini, dönemin ise 25 milyon lira kârla kapatıldığını açıkladı.

Hatipoğlu, sponsorluk ve reklam gelirlerinin 3.6 milyar liraya, mağazacılık gelirlerinin 4.4 milyar liraya, UEFA gelirlerinin ise 2.75 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Sporcu ücretlerinin 6.5 milyar liraya çıktığını belirten yönetici, kulübün toplam yükümlülüklerinin ise 29.4 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu da 1 Haziran 2025’ten bu yana sponsorluklardan toplam 95.3 milyon euro gelir elde edildiğini açıkladı.